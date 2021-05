‘Me vengo a comprometer, a resolver en los próximos seis años el problema del agua’: Mario Zamora

ESCUINAPA. _ Buscar alternativas para poder tener agua es uno de los compromisos que tendrá como Gobernador, manifestó el candidato de la Alianza Va por Sinaloa, Mario Zamora Gastelúm.

“Que me vengo a comprometer, por eso siempre llevo una cámara para que quede grabado, a resolver en los próximos seis años el problema del agua, el agua es vida y no se vale que la gente del sur, sur, no tenga agua, hay que buscar distintas alternativas para tenerlas” dijo.

No pueden considerar a la Presa Santa María como el proyecto que vendrá a terminar con este problema que se vive en el sur del Estado, pues, aunque es algo en lo que el Presidente de la Republica Andrés Manuel López Obrador se comprometió, las cuentas no le dan para que la presa quede concluida en tres años.