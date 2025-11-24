$!Mejorar calles y atender alumbrado, piden vecinos al Gobierno de Escuinapa

Sobre la calle Río Seco es casi imposible transitar debido al mal estado de la vialidad, la gente camina entre piedras y grietas, mientras que la calle Río Sinaloa concluyó sin una buena terminación de losa de concreto, dejando como un hoyo, manifestaron durante un encuentro con el Presidente Municipal.

ESCUINAPA._ Urge atención a calles de la colonia Pueblo Nuevo y luminarias, indicaron vecinos al Alcalde Víctor Manuel Díaz Simental.

“Diario se cae gente... niños, tenemos que andar emparejando con ramas, está como la Río Culiacán, la tenemos que andar arreglando con ramas para que pase la gente, porque en tiempo de lluvia quedan feas”, dijo Fabiola Altamirano.

La iluminación es también una necesidad a resolver, señalaron, pues son varias calles con problemas de luminarias y es necesario que se atienda el tema.

“Todos los niños desde temprano hasta la noche están jugando y es peligroso”, dijo otra vecina.