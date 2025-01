Mejorar las condiciones de jornaleros agrícolas en Isla del Bosque requiere de trabajo comunitario

ESCUINAPA._ Se requieren acciones constantes para mejorar la vida de jornaleros agrícolas que vienen a trabajar al municipio, las jornadas médicas son buenas, pero no suficientes, reconoció el médico de la clínica IMSS Bienestar Martin Alberto Castro Luna.

“Están bien las jornadas y las actividades en el campo del Sector Salud, pero sería como tratar de frenar una tubería rota, tenemos digamos ‘la fuga’ y no la estamos cerrando, es tratar de eliminar el problema desde el punto principal”, dijo.

El médico indicó que se tiene que trabajar no solo con jornaleros agrícolas, sino con la comunidad de Isla del Bosque, que son quienes dan el servicio de cuartos de alquiler, a los que llaman cuarterías.

Es tratar el problema desde el punto principal, de la raíz, aplicar lo que llaman medicina “ambiental” involucrando a la comunidad, a quienes están en la convivencia constante.

Pues el problema a veces no lo está generando el jornalero migrante, aun con sus usos y costumbres, algunos de ellos son disciplinados en temas de salud, van de manera constante a buscar esa atención y asumen las recomendaciones que se les da.

Mientras que se tiene a personas locales que no lo hacen, que ofrecen espacios de renta sin buenas condiciones, por lo que el trabajo debe ser en conjunto, para que los problemas que se tienen puedan ir mejorando, pueda irse educando a la población.

Como médico de la clínica del IMSS Bienestar, no solo atienden la consulta de los jornaleros, con el equipo de trabajo que se tiene, cuando el jornalero no acude más, hacen visitas, procuran que el tratamiento dado lo estén recibiendo, es una manera que consideran pueden ir educando a quienes vienen a dar su mano de obra al campo sinaloense.

El problema de salud, que es lo que les atañe, es observar que lo está generando, por eso se hacen las visitas a cuarterías, procurando poco a poco ir educando.

“El problema conjunto es el choque entre dos poblaciones local y los que llegan, la falta de salubridad, en esos lugares, puedo decirles (en consulta) es que deben cuidarse del frío, no salir, no consumir bebidas frías, puedo decirlo, dar el consejo, pero el detalle es ¿la persona tiene condiciones adecuadas para seguirlos?, no es la realidad”, dijo.

Castro Luna apoya las jornadas médicas, pero durante el primer encuentro con el comité de salud, la petición principal que podría hacer es que realmente se comprometan en seguir acciones que mejoren la vida de quienes vienen a trabajar al campo.