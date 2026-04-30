$!Mejorarán calles y drenes en Escuinapa con maquinaria estatal

ESCUINAPA._ El Gobierno del Estado envío una motoconformadora a Escuinapa con la que se realizarán labores de mejoramiento de calles y limpieza de drenes en arroyos y canales pluviales, informó José Alberto Jaime Ruezgas.

“Esto es parte de un programa que traemos, de una campaña de acción que se llama ‘Escuinapa se renueva’, que próximamente estaremos presentándolo”, dijo el funcionario, que es el coordinador del programa junto con Obras Públicas.

Señaló que, como parte de las acciones del programa, acudió a Gobierno del Estado junto al Alcalde Victor Manuel Díaz Simental; y el director de Obras Públicas, Ramón Alcaraz Chávez, para gestionar con el Secretario de Obras Públicas, Raúl Montero, y el subsecretario Antelmo Ríos el apoyo de maquinaria para el mejoramiento de calles y los desazolve de drenes, ante lo que ya se obtuvo respuesta.

“Hoy jueves nos llegó la mototransformadora, la cual se podrá empezar a utilizar a partir del día lunes. Ya existen datos sobre algunas calles que se van a emparejar y hay indicaciones del Presidente para que se les dé la atención”, dijo.