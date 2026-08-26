$!Menor de 17 años resulta gravemente herido tras chocar en motocicleta contra un automóvil en El Rosario

ROSARIO._ Un menor que viajaba en motocicleta resultó herido de consideración luego de impactarse contra un automóvil, en El Rosario, cabecera municipal de Rosario.

El hecho fue reportado a Seguridad Pública a las 11:20 horas, en la avenida de los Deportes y el cruce con la calle Víctor Manuel Tirado.

El conductor de la motocicleta, quien resultó herido, fue identificado por las autoridades como Daniel “N”, de 17 años. Trascendió que el motociclista presentaba posibles fracturas de fémur de la pierna derecha y del brazo izquierdo, además de traumatismo craneoencefálico moderado, por lo que fue trasladado al IMSS-Bienestar para recibir atención médica.