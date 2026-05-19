$!Michel narra la desesperación de recibir un cobro de CFE por 40 mil pesos

ROSARIO._ Debido a las manifestaciones por altos cobros de parte de la Comisión Federal de Electricidad, Michel de Jesús Parra Rivas, refirió que decidió sumarse al recibir su último cobro por 40 mil pesos.

“No pues imagínese oiga pagar 40 mil pesos, no, ¿De dónde va agarrar uno 40 mil pesos para pagarlo? Es de la casa, que tengo dos cuartos, y un centro de lavado es lo único que tengo, no es comercio, es casa habitación”, afirmó.

Refirió que en los últimos tres recibos su cuenta no ha descendido de los 30 mil pesos por lo que decidió sumarse a los usuarios inconformes.