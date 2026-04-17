$!Militares mantienen operativo en hotel del Centro de Escuinapa

ESCUINAPA._ Militares mantienen presencia en un hotel del Centro de Escuinapa, en un operativo del que no hay información. Estudiantes de un colegio fueron regresados a sus domicilios, señalaron vecinos de la colonia Centro.

“No sabemos qué pasa, dicen que hay explosivos pero no nos han pedido que nos vayamos, solo a los niños del colegio”, dijo un vecino. Militares se mantienen en ese lugar desde la tarde noche del jueves, en vigilancia, señalaron testigos.