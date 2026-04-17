$!Militares mantienen operativo en hotel del Centro de Escuinapa

ESCUINAPA._ Militares mantienen presencia en un hotel del Centro de Escuinapa, en un operativo del que no hay información.
Estudiantes de un colegio fueron regresados a sus domicilios, señalaron vecinos de la colonia Centro.
“No sabemos qué pasa, dicen que hay explosivos pero no nos han pedido que nos vayamos, solo a los niños del colegio”, dijo un vecino.
Militares se mantienen en ese lugar desde la tarde noche del jueves, en vigilancia, señalaron testigos.
Desde el jueves se mantiene una presencia constante de Fuerzas Federales en la cabecera municipal, con la Calle Miguel Hidalgo cerrada por revisión de un hotel, que duró alrededor de una hora.
Este viernes el único hotel que se mantiene en resguardo es uno ubicado en calle 22 de diciembre de la colonia Centro, mientras un helicóptero mantiene labores de vigilancia