$!Militares permanecerán en Escuinapa y los relevos se harán hasta que llegue nuevo personal: DSPM

ESCUINAPA._ Militares se mantendrán en la ciudad y los relevos se darán hasta que llegue nuevo personal para prevenir que se presenten hechos de inseguridad, indicó el Director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Rosario Guadalupe Camacho García. “Llegó más apoyo de Gobierno federal, están reforzando todo, en las entradas, están en operativos con puntos fijos”, explicó. Indicó que hay revisión a vehículos y motocicletas dado que en estos últimos vehículos es donde se ha dado incidencia de ser utilizados en homicidios.

“Sabemos que estarán un tiempo (militares) se están relevando cada tres o cuatro meses, no tienen fecha fija, se van unos y llegan otros”, dijo. En el caso del incremento de homicidios en el tiempo en que se retiran los militares, informó que es un tema que se ha tratado en la mesa de seguridad, para pedir que la retirada de elementos de la Sedena se dé hasta que lleguen los militares que se quedarán, para que no se deje sin estos elementos. Camacho García indicó que también se ha tratado el tema de los feminicidios en lo que es la mesa de seguridad. La Fiscalía de Justicia está investigando estos casos, pues al parecer pudiera tratarse de la misma persona la que haya cometido varios homicidios. “Se está trabajando y eso lleva tiempo, se está haciendo todo para capturar a ese tipo de personas”, expuso.