$!Minero Isidrio Beltrán cumple 22 días atrapado en la mina Santa Fe, en Rosario

ROSARIO._ En el día 22 de que ocurrió el derrame de jales en la mina Santa Fe, en la sierra de Rosario, los trabajos continúan para la localización de Isidro Beltrán, el último de los cuatro mineros que permanece atrapado desde el pasado 25 de marzo de este año, informó la Coordinación Nacional de Protección Civil.

A través de su cuenta en redes sociales, la Coordinación Nacional de Protección Civil dio a conocer que durante la madrugada de este miércoles 15 de abril continuó la extracción de material para avanzar hacia una rampa y los trabajos de instalación de la cimbra en busca del minero.

“Se llevó a cabo un recorrido al interior de la mina para verificar el avance de las labores en el área del tapón, donde continúan los trabajos de instalación de la cimbra”, señalaron.