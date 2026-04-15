$!Minero Isidro Beltrán cumple 22 días atrapado en la mina Santa Fe, en Rosario

ROSARIO._ En el día 22 de que ocurrió el derrame de jales en la mina Santa Fe, en la sierra de Rosario, los trabajos continúan para la localización de Isidro Beltrán, el último de los cuatro mineros que permanece atrapado desde el pasado 25 de marzo de este año, informó la Coordinación Nacional de Protección Civil.
A través de su cuenta en redes sociales, la Coordinación Nacional de Protección Civil dio a conocer que durante la madrugada de este miércoles 15 de abril continuó la extracción de material para avanzar hacia una rampa y los trabajos de instalación de la cimbra en busca del minero.
“Se llevó a cabo un recorrido al interior de la mina para verificar el avance de las labores en el área del tapón, donde continúan los trabajos de instalación de la cimbra”, señalaron.
Isidro Beltrán se desempeña como supervisor de mina y ya hoy miércoles 15 de abril cumple 22 días atrapado dentro de la mina.
“En la mina Santa Fe en Sinaloa los trabajos se mantienen para la localización del minero. Participan #CNPC de la @SSPCMexico , @Defensamx1, @SEMAR_mx, @CFEmx, @PC_Sinaloa e IMSSA”, señala el comunicado.
“Durante la madrugada continuó la extracción de material para avanzar hacia una rampa y los trabajos de instalación de la cimbra”.
Se dio a conocer que la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, mantiene la comunicación constante con los familiares del minero que hasta hoy aún no sido localizado para transmitirles los avances en los trabajos del día.
“Nuestra titular @laualzua mantiene informados a los familiares del minero atrapado, sobre las actividades para su localización”.
“Por la mañana, se llevó a cabo la reunión en el Puesto de Comando para reportar avances y definir las acciones del día”.
Reconocen el esfuerzo de minero trabajador en busca de sus compañeros
Por su parte, el gerente de la Mina Santa Fe, Álvaro Vargas Miranda, dio a conocer que se hizo un reconocimiento especial a empleado Raúl Osorio Osorio, por su valentía, compromiso y destacada labor en el rescate de los cuatro mineros atrapados en la mina, en El Rosario, Sinaloa.
“Su entrega, profesionalismo y espíritu de servicio fueron fundamentales en una misión que exigió coraje, trabajo en equipo y humanidad. Su acción representa un ejemplo digno de admiración para toda la comunidad.
Gracias por su heroísmo y dedicación”, dice el comunicado.