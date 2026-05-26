El Sur
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Contaminación

Mirador junto al Río Baluarte, en Rosario, lo convierten en basurero

El sitio que es un lugar de convivencia social ha estado registrado la acumulación de desechos
Hugo Gómez |
26/05/2026 12:54
26/05/2026 12:54

ROSARIO._ El mirador natural que se encuentra junto a la carretera estatal a Cacalotán, a unos metros de la cabecera y que permite contemplar el Río Baluarte, se ha convertido en basurero clandestino, señalan vecinos.

$!Mirador junto al Río Baluarte, en Rosario, lo convierten en basurero

El espacio desde donde se puede contemplar el puente cruza el Río Baluarte, parte de la Carretera México 15, se deposita todo tipo de basura.

Asimismo, en el lugar se encuentran rastros de quemas de basura en el margen donde los vecinos acuden para el esparcimiento o una buena foto panorámica.

$!Mirador junto al Río Baluarte, en Rosario, lo convierten en basurero

El tiradero que se encontraba junto a la carretera en los últimos meses ha crecido significativamente en la zona.

$!Mirador junto al Río Baluarte, en Rosario, lo convierten en basurero

Ante ello, vecinos hicieron un llamado a las autoridades competentes a tomar cartas en el asunto para el rescate de dicho espacio.

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