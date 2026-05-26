$!Mirador junto al Río Baluarte, en Rosario, lo convierten en basurero

ROSARIO._ El mirador natural que se encuentra junto a la carretera estatal a Cacalotán, a unos metros de la cabecera y que permite contemplar el Río Baluarte, se ha convertido en basurero clandestino, señalan vecinos.

El espacio desde donde se puede contemplar el puente cruza el Río Baluarte, parte de la Carretera México 15, se deposita todo tipo de basura.

Asimismo, en el lugar se encuentran rastros de quemas de basura en el margen donde los vecinos acuden para el esparcimiento o una buena foto panorámica.