$!Molesta reducción del aguinaldo a pensionados y jubilados del Sindicato del Ayuntamiento de Rosario

Poco después de las 9:00 horas, la mesa directiva ingresó al despacho del Tesorero Sergio Valente Dominguez Noriega, encabezados por el Secretario General José Martín Rodríguez Castro; no obstante se indicó que este era el segundo encuentro entre las partes tocante a este tema.

“La inconformidad es que se venía dando el aguinaldo junto con unos complementos que se adquirieron a través de su antigüedad; hoy no se les cumple el aguinaldo tal como se les había dado; están rebajando los complementos y esa es la inconformidad... vendría siendo casi un 30 por ciento”, afirmó.}

Detalló que el descuento es por los complementos de su salario como son canasta básica y quinquenios.

Dijo que se espera tener el encuentro con la Alcaldesa Claudia Valdez Aguilar para definir las acciones a tomar, pero que no se contempla aún radicalizar las medidas.

“No (contemplan la huelga), queremos tener el comentario con la Presidenta, no lo hemos tenido y de ahí lo que procede es demandar, demandar para que se cumpla con el derecho de nosotros, el aguinaldo”, sostuvo.

Precisó que esta prestación se viene dando desde hace 15 años por lo que es un derecho que ya se adquirió.

El dirigente reconoció que en lo que respecta a las prestaciones del personal activo se han cumplido “algunas sí y otras no”.

Tan sólo citó que está el dotar de dos uniformes al año y hasta el momento sólo se ha dado uno.

Por su parte, los inconformes pidieron que se les conservara en el anonimato por temor a represalias.

Subrayaron que nunca se había presentado una situación de este tipo, además de que se depositó sin firmar y en fin de semana.

“Jamás (había pasado), nunca, es más nunca se nos deposita a nosotros sin firmar el aguinaldo y ahora actuaron de otra manera, nos depositaron el aguinaldo sin haber firmado y es lo que se nos hizo raro”, dijo una trabajadora jubilada.

Se precisó además que es significativa la reducción de este pago, ya que de acuerdo al salario osciló entre los 10 mil a 21 mil pesos.

“No estamos conformes con esto, siempre se lo dijimos porque en la reunión acudió el Tesorero (Sergio Valente Domínguez) y el Jurídico, y nosotros le manifestamos que pues no íbamos a firmar el recibo de aguinaldo si no se nos depositaba todo”, aseveró.

Por lo anterior, reiteraron, que así como la autoridad revisa el contrato colectivo de trabajo para afectarlos también se tome en consideración para cumplir con los compromisos que en él se indica.

El Tesorero Municipal, Sergio Valente Domínguez Norigega, precisó que ante los señalamientos, que de acuerdo al contrato colectivo de trabajo marca que son 52 días sobre su sueldo actual.

“Entonces nosotros nos estamos apegando a esa cláusula para hacer el cálculo del aguinaldo; creo que no hay ninguna irregularidad en el cálculo del aguinaldo... Las prestaciones no forman parte del sueldo, no, sí para el efecto del cálculo del aguinaldo”, expuso.

El funcionario municipal informó que sobre los complementos el Cabildo acordó cubrirlo dentro del salario más no en el aguinaldo.

“En la reducción yo me estoy apegando a lo que dice su contrato colectivo de trabajo. Lo señala en la cláusula 25 que habla del tema del aguinaldo, dice ‘los trabajadores tendrán derecho a un aguinaldo de 52 días de salario actual’, argumentó.

En lo que respecta a que este pago se cumplía por otras administraciones, refirió que acaba de iniciar funciones, por lo que se apega a lo estipulado al contrato colectivo de trabajo.

Sobre que se dio sin firmar y en sábado, justificó que dicho contrato estipula que se tiene como fecha límite para cubrir esta percepción el 15 de diciembre, y el fondo ahorrado con Gobierno del Estado se recibió apenas el viernes 13 de diciembre.

“Yo estoy cumpliendo con el pago del aguinaldo con ellos, ya si se firma o se firma bajo alguna protesta o algo, pues ya es decisión del trabajador, pero yo como Ayuntamiento estoy cumpliendo con el pago de aguinaldo como lo marca el contrato colectivo de trabajo”, concluyó.