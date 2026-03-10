$!Monta Ejército operativo en el Centro de Escuinapa y cierra circulación en dos calles

ESCUINAPA._ El Ejército Mexicano mantiene un operativo en el Centro de Escuinapa, a menos de una cuadra de Palacio Municipal, en el que se presume que ha habido detenidos. Las calles 22 de diciembre, entre Miguel Hidalgo y 5 de mayo, así como la 5 de mayo, entre 22 de diciembre y Morelos, se encuentran cerradas a la circulación y al parecer el operativo está a las afueras de un hotel ubicado en esa zona, según se observó.

Aunque las cortinas de negocios fueron cerradas debido a que se escucharon detonaciones, otros se mantienen abiertos en la zona y estos refirieron que los hechos ocurrieron alrededor de las 12:00 horas de este martes. “Estaba solo pero de pronto empezamos a ver la movilización de ‘guachos’ (militares) escuchamos ‘tira al aire’, se escuchó ‘machín’ pero mitoteros que somos en Escuinapa, salimos a ver, otros se escondieron”, dijo uno de los testigos.

El estacionamiento de una tienda que en meses pasados se quemó, fue en el lugar donde presuntamente militares aseguraron a dos personas que brincaron desde un hotel que se encuentra aledaño. “Así ha de haber sido la adrenalina que traían (las personas que brincaron), porque esta alto desde el hotel hasta ahí, los militares les gritaban ‘¿por qué corren? ‘Porque no tengo alas para volar’ le contesto un morro, hasta el velador de la tienda estaba asustado ahí con las manos arriba”, señaló otro testigo.