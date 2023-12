EL ROSARIO._ La principal causa de accidentes en Rosario son las motocicletas, precisó el subdirector de Tránsito, Jesús Salaiza Rendón.

El funcionario indicó que este tipo de accidentes ocupa poco más del 50 por ciento del total que se registran en el municipio.

Tan solo en lo que va de diciembre se han registrado dos decesos de motociclistas.

“Hemos tenido varios accidentes de motociclistas en el municipio”, señaló el jefe vial.

El comandante atribuyó este hecho a que falta una cultura de respeto a los señalamientos, principalmente la velocidad.

También refirió que se suma el hecho de que en la mayoría de los percances son menores de edad los conductores.

“En la mayoría que han tenido accidentes que son motociclistas no portan cascos... y al no portar el casco ellos no cuentan con seguridad y el accidente puede ser fatal”, dijo.

Dio a conocer que este fenómeno se presenta tanto en la cabecera como en las diferentes comunidades, lo que dificulta definir una zona como foco roja.