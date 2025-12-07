$!Motociclista resulta herido al chocar contra camioneta en El Rosario

EL ROSARIO._ Un motociclista resulta herido de consideración al chocar contra un vehículo en la cabecera municipal.

El herido fue identificado como Rodolfo Alexis “J”, de 33 años con domicilio en la cabecera municipal.

El hecho ocurrió a las 21:00 horas en la esquina de las calles 20 de noviembre y Mineros.

Las unidades involucradas fueron son una cuatrimoto y una camioneta familiar tipo van.