$!Motociclista resulta herido al chocar contra camioneta en El Rosario

EL ROSARIO._ Un motociclista resulta herido de consideración al chocar contra un vehículo en la cabecera municipal.
El herido fue identificado como Rodolfo Alexis “J”, de 33 años con domicilio en la cabecera municipal.
El hecho ocurrió a las 21:00 horas en la esquina de las calles 20 de noviembre y Mineros.
Las unidades involucradas fueron son una cuatrimoto y una camioneta familiar tipo van.
Tras el reporte arribaron elementos de Cruz Roja y Protección Civil para brindar el auxilio, quienes debido a las lesiones trasladaron al herido al Hospital Integral IMSS Bienestar ubicado en la cabecera municipal.
Elementos de Tránsito de Seguridad Pública acudieron para levantar los indicios que permitan fincar la debida responsabilidad, remolcando las unidades a la pensión de Seguridad Pública.