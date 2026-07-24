Motociclista resulta herido tras derrapar sobre la carretera México 15, en Rosario

ROSARIO. _ Un motociclista resultó lesionado la mañana de este viernes luego de derrapar cuando circulaba sobre la carretera federal México 15, a la altura de la comunidad de Chilillos, en el municipio de Rosario.

De acuerdo con el reporte, el accidente ocurrió alrededor de las 10:00 horas, frente al empaque Juan de Dios, donde automovilistas alertaron a los cuerpos de emergencia.

El lesionado fue identificado como José Luis “A”, de 37 años de edad, con domicilio aparente en el municipio de Escuinapa, quien circulaba en una Italika FT150, color rojo con negro.

Al sitio acudieron elementos de Seguridad Pública, Protección Civil y Cruz Roja, quienes brindaron los primeros auxilios al motociclista y posteriormente lo trasladaron al Hospital Integral de El Rosario para recibir atención médica.

Agentes de la Guardia Nacional, División Caminos, acudieron al lugar para realizar las diligencias correspondientes y determinar las causas del accidente.