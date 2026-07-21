$!Motociclistas resultan heridos tras choque con camioneta en Chilillos, Rosario

ROSARIO. _ Una pareja que viajaba en motocicleta resultó lesionada tras verse involucrada en un choque con una camioneta de carga sobre la carretera federal México 15, a la altura de la comunidad de Chilillos, en el municipio de Rosario.

El accidente fue reportado alrededor de las 12:25 horas en el entronque de la carretera federal con la vía estatal que conduce a Matatán.

Los lesionados fueron identificados como José María “A”, de 24 años, y Elva “C”, de 19, ambos vecinos de la comunidad La Loma de Chilillos.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, en el percance participaron una camioneta Nissan modelo 1996, color azul marino, utilizada para el transporte de materiales de construcción, y una motocicleta Italika 150, color rojo con negro.