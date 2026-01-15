Moviliza operativo a corporaciones por presunto secuestro virtual de adolescente

Más de seis horas permaneció activo un presunto secuestro virtual en agravio de un adolescente de 15 años, vecino de la colonia Francisco I. Madero, en hechos registrados el miércoles en el municipio de Escuinapa.

El menor fue localizado la tarde del mismo día en un lote baldío de la colonia, a donde presuntamente fue llevado mediante engaños, sin que presentara lesiones físicas.

De acuerdo con un boletín oficial, el caso generó la movilización de elementos de la Policía Estatal, Policía Municipal, Secretaría de la Defensa Nacional, así como de familiares y vecinos, quienes recibieron asesoría de la Policía de Investigación Antisecuestros.

Según el testimonio de los familiares, el adolescente salió de su domicilio antes de las 9:00 de la mañana, indicando que acudiría a una tienda cercana. Minutos después, su madre comenzó a recibir llamadas de extorsión telefónica, en las que le aseguraban que el menor estaba privado de la libertad y le exigían una suma de dinero.

El hecho fue reportado a las autoridades, que iniciaron labores de búsqueda e investigación al detectar que el caso presentaba características de un secuestro virtual. Durante el operativo se inspeccionaron predios y terrenos baldíos en zonas aledañas.

Fue alrededor de las 16:10 horas cuando se confirmó la localización del menor. Tras ser valorado médicamente, se determinó que no presentaba daños físicos ni afectaciones de otro tipo.

Las autoridades exhortaron a la población a no proporcionar información personal por teléfono, mantener comunicación constante con familiares y reportar de inmediato cualquier llamada de extorsión o amenaza al número de emergencias 911.

De manera oficial, se informó que este sería el primer caso de secuestro virtual reportado en el municipio; no obstante, entre noviembre y diciembre del año pasado se registraron al menos dos incidentes similares que mantuvieron a adolescentes incomunicados por varias horas.