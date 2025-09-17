$!Muere conductor tras chocar con un tráiler en Rosario

EL ROSARIO._ Un hombre perdió la vida tras chocar en la unidad en la que viajaba con un tráiler, sobre la carretera México 15, a la altura de la comunidad de Otates; el conductor del tráiler se dio a la fuga.
La víctima fue identificada como Luis “V”, de 48 años, con domicilio en la sindicatura de Cacalotán y de oficio conductor de ambulancia de Cruz Roja local.
Trascendió que el hecho se registró en los primeros minutos de este miércoles 17 de septiembre, a la altura del kilómetro 230 de la carretera libre México 15.
Sobre las unidades involucradas se precisó que se trató de un vehículo marca Spark, color gris, y un tráiler marca Freightliner blanco.
De acuerdo con las primeras indagatorias, la víctima transitaba en su unidad en el carril que corre de norte a sur, cuando se produjo el choque frontal.
Al lugar arribaron elementos de Protección Civil, Cruz Roja y Seguridad Pública para brindar la atención pero ya no presentaba signos vitales.
Debido al percance y el trabajo de las autoridades la vía se mantuvo cerrada por un periodo considerable.
Al lugar arribaron elementos de la Dirección General de Investigación y Guardia Nacional de la división de caminos, para darle el debido trámite.