$!Muere conductor tras chocar con un tráiler en Rosario

EL ROSARIO._ Un hombre perdió la vida tras chocar en la unidad en la que viajaba con un tráiler, sobre la carretera México 15, a la altura de la comunidad de Otates; el conductor del tráiler se dio a la fuga. La víctima fue identificada como Luis “V”, de 48 años, con domicilio en la sindicatura de Cacalotán y de oficio conductor de ambulancia de Cruz Roja local.

Trascendió que el hecho se registró en los primeros minutos de este miércoles 17 de septiembre, a la altura del kilómetro 230 de la carretera libre México 15. Sobre las unidades involucradas se precisó que se trató de un vehículo marca Spark, color gris, y un tráiler marca Freightliner blanco.

De acuerdo con las primeras indagatorias, la víctima transitaba en su unidad en el carril que corre de norte a sur, cuando se produjo el choque frontal. Al lugar arribaron elementos de Protección Civil, Cruz Roja y Seguridad Pública para brindar la atención pero ya no presentaba signos vitales.



