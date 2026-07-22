Muere en hospital joven herido de bala en Isla del Bosque, Escuinapa

ESCUINAPA. _ Un joven murió la mañana de este miércoles en el Hospital IMSS Bienestar de Escuinapa, horas después de haber ingresado con una herida de arma de fuego.

La víctima fue identificada como Arnoldo “P”, de 26 años de edad, con domicilio en la sindicatura de Isla del Bosque, de acuerdo con información proporcionada a las autoridades de Seguridad Pública.

El reporte del ingreso al hospital se recibió alrededor de las 23:00 horas del martes. Arnoldo fue trasladado por personal de la Cruz Roja desde Isla del Bosque, luego de que se solicitara apoyo de emergencia.

De acuerdo con el informe médico, el joven presentaba una herida de bala con entrada en la región central del abdomen y salida en la parte superior, lesión que afectó la zona suprarrenal.

Pese a los esfuerzos del personal médico, el lesionado falleció durante la mañana de este miércoles debido a la gravedad de las heridas. El deceso fue notificado a la Fiscalía General del Estado (FGE), que inició las diligencias correspondientes.

Hasta el momento, las autoridades no han informado las circunstancias en las que Arnoldo resultó herido, por lo que la Fiscalía mantiene abierta una carpeta de investigación para esclarecer los hechos.