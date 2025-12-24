Muere hombre en Agua Verde tras salir de la carretera

EL ROSARIO._ Un hombre muerto y miles de pesos en pérdidas materiales fue el saldo de una salida de camino sobre la carretera estatal a Agua Verde.

Durante la noche del martes, la víctima se mantenía sin ser identificada, sólo que es una persona del sexo masculino.

Trascendió que el hecho se registró alrededor de las 18:00 horas sobre el kilómetro 11 de carretera en mención en la curva entre Agua Verde y La Pedregosa.

La unidad involucrada se dio a conocer que es una estaca, marca Nissan, color blanco.

Luego del reporte elementos de Protección Civil, Seguridad Pública, y Tránsito Municipal acudieron al lugar para brindar el auxilio pero el ocupante del vehículo ya no presentaba signos vitales.

Tras recabar los indicios agentes periciales, se ordenó a la funeraria de guardia que removiera el cuerpo, mientras que Tránsito Municipal le dio el debido trámite.