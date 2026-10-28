$!Muere motociclista al chocar contra vehículo en la carretera estatal al Caimanero, municipio de Rosario

ROSARIO._ Un joven motociclista perdió la vida en el lugar tras chocar contra un vehículo en la carretera estatal Rosario-El Caimanero.

El infortunado fue identificado como Alejandro “M”, de 24 años de edad, con domicilio en Cajón Ojo de Agua 2, mejor conocido como “El Cerro”.

Asimismo, trascendió que el conductor del vehículo, identificado como Sergio Iván “F”, de 46 años, resultó lesionado de consideración.

De acuerdo con Seguridad Pública, el hecho se registró alrededor de las 7:00 horas, en el kilómetro 27, en el tramo que comprende de Agua Verde a la zona de playas.