$!Muere motociclista al chocar contra vehículo en la carretera estatal al Caimanero, municipio de Rosario

ROSARIO._ Un joven motociclista perdió la vida en el lugar tras chocar contra un vehículo en la carretera estatal Rosario-El Caimanero.
El infortunado fue identificado como Alejandro “M”, de 24 años de edad, con domicilio en Cajón Ojo de Agua 2, mejor conocido como “El Cerro”.
Asimismo, trascendió que el conductor del vehículo, identificado como Sergio Iván “F”, de 46 años, resultó lesionado de consideración.
De acuerdo con Seguridad Pública, el hecho se registró alrededor de las 7:00 horas, en el kilómetro 27, en el tramo que comprende de Agua Verde a la zona de playas.
Las unidades involucradas fueron un automóvil Kia, color tinto, con placas VGR 965 C, y una motocicleta marca Dinamo, color gris.
Tras el reporte, se informó que al lugar arribaron elementos de Protección Civil, Cruz Roja y Tránsito Municipal para brindar atención a los conductores involucrados.
Durante la atención, los paramédicos determinaron que el joven motociclista no presentaba signos vitales, mientras que el conductor del automóvil fue trasladado de emergencia al Hospital Integral IMSS-Bienestar para recibir atención médica.
Por su parte, elementos de Tránsito acordonaron el área y recabaron indicios para determinar las responsabilidades correspondientes, a la espera de la llegada del personal de la Fiscalía para realizar las diligencias pertinentes.