$!Muere motociclista tras choque en carretera entre Palmillas y El Trébol 1, en Escuinapa

ESCUIINAPA._ Un hombre a bordo de una motocicleta murió después de presuntamente chocar contra un tráiler en el tramo carretero entre las comunidades de Palmillas y El Trébol 1.

Los hechos ocurrieron la mañana de este domingo, el cuerpo de infortunado quedó en la carpeta asfáltica, junto con la motocicleta; el conductor del otro vehículo al parecer se dio a la fuga.