El Sur
Accidente

Muere motociclista tras choque en carretera entre Palmillas y El Trébol 1, en Escuinapa

Un hombre que viajaba en motocicleta perdió la vida la mañana de este domingo en el tramo carretero entre Palmillas y El Trébol 1, en Escuinapa, tras presuntamente impactar contra otro vehículo que se dio a la fuga
Noroeste/Redacción
22/02/2026 12:30
ESCUIINAPA._ Un hombre a bordo de una motocicleta murió después de presuntamente chocar contra un tráiler en el tramo carretero entre las comunidades de Palmillas y El Trébol 1.

Los hechos ocurrieron la mañana de este domingo, el cuerpo de infortunado quedó en la carpeta asfáltica, junto con la motocicleta; el conductor del otro vehículo al parecer se dio a la fuga.

De acuerdo a las autoridades el accidente se presentó en la carretera federal México 15 y mientras se realizan los peritajes correspondientes se mantiene ese tramo con autoridades de la Guardia Nacional, sin que se presente otro tipo de incidencia sobre esta rúa.

