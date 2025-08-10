$!Muere motociclista y otro resulta lesionado al chocar contra un auto en la carretera Escuinapa-Teacapán

ESCUINAPA._ Un motociclista murió después de ser impactado por un automóvil en la carretera estatal Escuinapa-Teacapán; en el percance también otro motociclista fue presuntamente arrollado.

La persona que murió fue identificada como Agustín “N”, de 25 años, quien conducía una motocicleta marca Itálika verde con negro sin placas de circulación.

El hecho se registró cuando circulaba sobre la carretera estatal en el kilómetro 8+500, a la altura de la Guanera, alrededor de las 20:00 horas.

Sobre la misma rúa circulaba también Santos “N”, de 34 años, con domicilio en la colonia Azteca, quien conducía una motocicleta, color rojo con negro sin placas de circulación.