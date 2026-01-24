$!Muere mujer en aparatoso choque en la México 15 a la altura de Rosario

EL ROSARIO._ Una mujer sin vida y un hombre herido, fue el saldo de un aparatoso accidente sobre la carretera México 15 a la altura de la sindicatura de Potrerillos.
La infortunada fue identificada como Libia “V”, de 27 años, y domicilio en la cabecera municipal, además era laboratorista del Issste en Mazatlán; del herido se conoce que es un hombre de nombre Fernando “M”, de 57 años, quien era radiólogo del Integral de Rosario.
En el lugar autoridades informaron que el accidente se reportó poco antes de las 7:00 horas, en la carretera federal en el kilómetro 231, a la altura de sindicatura de Potrerillos, en la zona conocida como la capilla de San Judas.
La unidad en la que viajaba la infortunada se informó es un vehículo Sentra, Nissan, color negro; mientras que el herido Nissan Tiida, color Rojo.
Tras la llamada de auxilio elementos de Cruz Roja, Protección Civil, Guardia Nacional acudieron al lugar para brindar el auxilio pero se encontraron a la joven conductora sin signos vitales.
Por su parte el tripulante de la unidad color rojo, fue trasladado de emergencia por paramédicos de Cruz Roja a un hospital de la cabecera municipal.
Tras realizar el levantamiento de los hechos los elementos de la Guardia Nacional, y elementos periciales la funeraria removió el cuerpo sin vida, así como la grúa lo propio con las unidades.