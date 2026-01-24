$!Muere mujer en aparatoso choque en la México 15 a la altura de Rosario

EL ROSARIO._ Una mujer sin vida y un hombre herido, fue el saldo de un aparatoso accidente sobre la carretera México 15 a la altura de la sindicatura de Potrerillos.

La infortunada fue identificada como Libia “V”, de 27 años, y domicilio en la cabecera municipal, además era laboratorista del Issste en Mazatlán; del herido se conoce que es un hombre de nombre Fernando “M”, de 57 años, quien era radiólogo del Integral de Rosario.

En el lugar autoridades informaron que el accidente se reportó poco antes de las 7:00 horas, en la carretera federal en el kilómetro 231, a la altura de sindicatura de Potrerillos, en la zona conocida como la capilla de San Judas.