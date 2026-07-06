Muere mujer y motociclista resulta lesionado en accidente en Isla del Bosque, Escuinapa

ESCUINAPA._ Una mujer sin vida y un hombre con lesiones graves fue el saldo de un percance en Isla del Bosque.

La persona que falleció es Karla Guadalupe, de 32 años, con domicilio en la comunidad colonia Morelos, mientras que el lesionado es José Luis, de 47 años, con domicilio en la sindicatura de Isla del Bosque.

Las personas viajaban en una motocicleta marca Italika tipo turismo, conducida por su propietario José Luis, misma que al parecer fue impactada por un vehículo fantasma, en hechos ocurridos el domingo a las 22:00 horas, en el kilómetro 27+100 a la altura del albergue de Isla del Bosque y el entronque las Cabras, se informó.

Los lesionados fueron trasladados al Hospital IMSS Bienestar por parte de cuerpos de seguridad, la mujer falleció en el nosocomio y el lesionado fue trasladado a un Hospital de mayor nivel de atención debido a la gravedad de las lesiones.