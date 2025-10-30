Muere niña en Escuinapa; investigan posible caso de dengue o leucemia

ESCUINAPA._ Una menor hija de jornaleros murió la noche de este jueves presuntamente por dengue o leucemia en Escuinapa.

Yareli, de 10 años, fue trasladada a recibir atención médica por su mamá, Anastacia, quien indicó ser originaria de Nayarit pero con domicilio provisional en Isla del Bosque.

Autoridades informaron que, de acuerdo a los médicos, cuando la niña llegó presentaba signos vitales débiles y al estar haciendo estudios de sangre, falleció por un paro cardiorrespirarorio.

La menor fue atendida en una clínica particular y en los estudios de sangre presentó hemoglobina baja, por lo que la causa podría ser dengue o leucemia.

La mamá indicó que Yareli había presentado vómito constante y al parecer sangrado en encías.

Al lugar acudió personal de Seguridad Pública, quien fue notificada del hecho para llamar a la funeraria de guardia y que se inicien investigaciones médicas en caso de ser necesario.

De determinarse que la menor falleció por dengue, este sería el primer deceso registrado en el año por dicha causa.