Mueren dos menores en accidente carretero al sur de Escuinapa

ESCUIINAPA._ Dos menores murieron la mañana de este martes al chocar presuntamente con un vehículo que no fue localizado.

Los menores fueron identificados como Gael Antonio, de 16 años, y Jesús, de 15, quienes viajaban en una motocicleta Italika 150 color gris sin placas de circulación.

Los menores tienen domicilio en Copales, cerca de la sindicatura de la Concha y el percance se suscitó en el kilómetro 133 de la autopista Mazatlán-Tepic, a la altura de la caseta fitosanitaria.

Al lugar acudió la ambulancia de la autopista Mazatlán-Tepic, los paramédicos confirmaron que estaban sin signos vitales.

Al sitio acudió personal de periciales de la Fiscalía de Justicia, quienes iniciaron el proceso de investigación.