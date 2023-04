En esas más de 12 mil héctareas de campo verde, entre los surcos no existe un Día del Niño, sino una mano de obra ágil, veloz, que a pequeños puñados va llenando costales o cubetas con chile o tomatillo.

Algunos deciden jugar entre los montículos de tierra, otros más los observan o se quedan bajo el cuidado de otros niños, pero los juguetes les apasiona como todos los infantes.

Les divierten y los llenan de ilusión, los motivan y entretienen por ratos, mientras regresan a la pizca del chile o del tomate, en un acto que consideran no como obligación, pero sí una ayuda a sus padres, que en algunos casos también parecen niños, pero ya tienen obligaciones.

Son niños que no tienen un sitio para resguardo, la única guardería en el valle, ubicada en el albergue de Isla del Bosque, no funciona y de hacerlo solo 50 niños podrían estar en el sitio, no hay espacio para más.

En Teacapán el albergue y la guardería aún no tienen un tiempo definido para abrirse, si no se van al campo, los niños deberán aprender a cuidarse solos, esta es la infancia en el valle próspero del municipio, a donde llegan decenas de niños de Oaxaca, Guerrero o Durango.