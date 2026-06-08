Muestra video ataque directo a familia en Escuinapa; autoridades investigan el hecho

ESCUINAPA._ Un vídeo de cámaras presuntamente de vigilancia y que circula en redes sociales, mostró el ataque directo a la familia en dónde perdieron la vida un hombre y una menor de 14 años.

Aunque inicialmente se manejaba la versión de que habían quedado en el fuego cruzado, en el vídeo difundido en redes sociales, se muestra el hecho.

La calle que de pronto luce vacía, la energía eléctrica está suspendida, solo se miran los faros de vehículos que salen al paso presuntamente de la familia que viajaba en motocicleta, rumbo al Hospital IMSS Bienestar.

Al entrar al área de la gasolinera ubicada en la salida, la familia es atacada con ráfagas de alto poder por parte de los vehículos estacionados al parecer previamente en la zona.

Uno de los vehículos se regresa y vuelve a disparar, en el lugar quedaron Ramiro Quintero Ortega, trabajador del Instituto de Deportes del Ayuntamiento y su sobrina Grecia Guadalupe parte del equipo de deporte adaptado.

Se presume que los vehículos se regresaron por la carretera internacional México 15, encontrándose a otra pareja que viajaba en motocicleta con destino a Tecualilla y también recibieron disparos de armas de fuego, los hechos están siendo investigados.