Esta mañana tuvo que madrugar para poder llegar a la marcha organizada por el INMUJER por el Día Internacional de la Mujer, llegó ataviada de la falda colorida que previamente elaboró y aunque no pudo traer su blusa tradicional, quiso mostrar que las mujeres que representa también están ahí.

El pasado 21 de febrero ganó un reconocimiento del Estado en el Día de la Lengua, no pudo ir a recogerlo, precisa, pero está orgullosa de que se reconozca del enlace que representa entre la lengua Cora que habla y la Tepehuana que intenta aprender, pero reconoce que no ha podido hacerlo bien.

Agustina piensa en su comunidad de 200 personas, en los hombres y mujeres que salen todos los días a trabajar al campo para ganarse el sustento diario, pues en sus tierras son áridas y es casi imposible conseguir que haya producción de algo más que jamaica.

Piensa en todo, entre ello, sobre la posibilidad de que como autoridad en algún momento tenga que atender una denuncia por violencia intrafamiliar, que hasta el momento no se tiene pero que no puede descartar que no ocurra, manifiesta.

“No ha ocurrido (casos de violencia), pero no hay que dudar con las cosas, que tal si de aquí a mañana se presenta, por lo pronto casi no tengo conocimiento de cómo (atender) pero estoy preguntando a dónde llegar cuando se trate de violencia de una mujer, estoy en ese punto”, dijo.

La Comisaria explica que antes de casarse se dedicaba a la elaboración de bolsas, servilletas, manteles y aunque quiere que las mujeres de su comunidad también aprendan a hacer eso, considera que saber más de otras cosas les ayudará por si tienen que salir de esa comunidad.