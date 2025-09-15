Mujer embarazada llega a clínica en Escuinapa sin signos vitales

ESCUINAPA.: Una mujer embarazada llegó sin signos vitales a una clínica privada la noche del domingo; las autoridades han iniciado una investigación.

La mujer fue identificada como Griselda, de 25 años, quien contaba con 7 meses de gestación, según refirió a las autoridades su pareja, Leandro “N”, de 57 años.

Los datos otorgados a la autoridad señalan que estaba con su pareja en un convivio en Isla del Bosque, cuando ella presuntamente refirió un dolor en el estómago.

Debido al tiempo de gestación, decidió trasladarla a la cabecera municipal, a la clínica Hidalgo, a bordo de una camioneta.

Al ser valorada por el médico, está informó que se encontraba sin signos vitales, por lo que se negó a que la bajarán del vehículo; al lugar llegó Cruz Roja para confirmar el hecho, por lo que las autoridades procedieron a acordonar el área en espera de Servicios periciales de la Fiscalía de Justicia del Estado.