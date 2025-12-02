Mujer resulta lesionada tras ser arrollada por motociclista en Escuinapa

ESCUINAPA._ Una mujer resultó lesionada después de ser arrollada por un motociclista, en calles del centro de la ciudad.

La mujer fue identificada como Laura Elena quien presentó golpes en manos, rostro y abdomen por lo que se llamó a cuerpos de emergencia para su valoración médica.

Mientras estos llegaban, personal de Vialidad y Transporte dio el apoyo cerrando parcialmente el tráfico vehicular para resguardar a la mujer, de otro percance al quedar tirada entre las calles 5 de Mayo y occidental.

Al lugar llegaron elementos de Protección Civil quienes dieron la atención y trasladaron a la persona al Hospital IMSS Bienestar.