$!Municipio celebra a maestros de Rosario en su día; 7 docentes recibieron la medalla ‘Maestro Rafael Ramírez’

EL ROSARIO._ Docentes del municipio fueron celebrados, por parte de las autoridades municipales, con motivo del Día del Maestro, en el que se reconoció su trayectoria, compromiso y aportación a la formación de niños y jóvenes rosarenses.
Durante el evento se entregó la medalla “Maestro Rafael Ramírez” a siete docentes que cumplieron 28 y 30 años de servicio en la educación.
Los maestros condecorados fueron Francisco Javier Alcaraz Medina y José Adrián Morales Lerma, de escuelas federales; estatales fueron, Ana Isabel Camberos Pineda, María Jaqueline León Ovalle, Mirna Dolores Sánchez García, Aurora Tirado Rodríguez, y José Manuel Quintero Gaeta.
La Alcaldesa Claudia Valdez Aguilar fue la encargada de entregar las preseas y reconocimientos a los homenajeados, destacando la importante labor que desempeñan en las aulas.
“Ser maestro va mucho más allá de impartir conocimientos, significa formar valores, despertar sueños, orientar caminos y sembrar esperanza en cada generación. Detrás de cada profesionista, de cada ciudadano de bien y de cada historia de éxito, siempre existe la huella de una maestra o maestro que creyó en sus alumnos”, expresó.
A nombre de la Gobernadora de Sinaloa, Yeraldine Bonilla Valverde, y de la Secretaría de Educación Pública y Cultura, el profesor Ignacio Alfredo Rojas Santín, jefe de Servicios Regionales Baluarte y Caña, felicitó a las y los maestros del municipio, reiterando el compromiso de continuar apoyando al magisterio.
Los maestros disfrutaron de música en vivo, baile, comida y de la tradicional rifa de regalos, donde se entregaron diversos premios como salas, minisplits, refrigeradores, pantallas, lavadoras, entre muchos más.