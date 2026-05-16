$!Municipio celebra a maestros de Rosario en su día; 7 docentes recibieron la medalla ‘Maestro Rafael Ramírez’

EL ROSARIO._ Docentes del municipio fueron celebrados, por parte de las autoridades municipales, con motivo del Día del Maestro, en el que se reconoció su trayectoria, compromiso y aportación a la formación de niños y jóvenes rosarenses.

Durante el evento se entregó la medalla “Maestro Rafael Ramírez” a siete docentes que cumplieron 28 y 30 años de servicio en la educación.

Los maestros condecorados fueron Francisco Javier Alcaraz Medina y José Adrián Morales Lerma, de escuelas federales; estatales fueron, Ana Isabel Camberos Pineda, María Jaqueline León Ovalle, Mirna Dolores Sánchez García, Aurora Tirado Rodríguez, y José Manuel Quintero Gaeta.