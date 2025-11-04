$!Municipio de Rosario firma convenio con Cecati 150

EL ROSARIO._ A fin de impulsar oportunidades de capacitación para el autoempleo de la población rosarense, el Ayuntamiento de Rosario y el Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial 150, firmaron un convenio de colaboración.
La firma del acuerdo fue encabezada por la Alcaldesa Claudia Liliana Valdez Aguilar y el director de Cecati 150, Julio César Salazar Ramírez.
Expusieron además que este acuerdo contempla becas y talleres de capacitación al alcance de todos los ciudadanos del municipio.
Valdez Aguilar puntualizó que se busca consolidar una alianza estratégica para impulsar la educación y capacitación laboral, para que los rosarenses tengan la tengan a su alcance y que las madres de familia, los jóvenes o quienes truncaron su educación, puedan acceder a ella y prepararse.
El director de Cecati 150, Julio César Salazar Ramírez, subrayó que este acuerdo establece las bases firmes de colaboración entre dos instituciones que permitirán desarrollar acciones de capacitación que se traduzcan en beneficios directos para los rosarenses.