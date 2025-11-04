$!Municipio de Rosario firma convenio con Cecati 150

EL ROSARIO._ A fin de impulsar oportunidades de capacitación para el autoempleo de la población rosarense, el Ayuntamiento de Rosario y el Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial 150, firmaron un convenio de colaboración.

La firma del acuerdo fue encabezada por la Alcaldesa Claudia Liliana Valdez Aguilar y el director de Cecati 150, Julio César Salazar Ramírez.

Expusieron además que este acuerdo contempla becas y talleres de capacitación al alcance de todos los ciudadanos del municipio.