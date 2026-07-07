Municipios del sur de Sinaloa se mantienen en la fase de anormalmente secos

ROSARIO._ De acuerdo al último reporte del Monitor de Sequía de La Comisión Nacional del Agua, los municipios del sur de Sinaloa se mantienen en la fase inicial de sequía denominada anormalmente seco.

Esta unidad de medición del estiaje maneja valores progresivos que inicia con Anormalmente Seco (D0), Sequía Moderada (D1), Sequía Severa (D2), Sequía Extrema (D3), Sequía Excepcional (D4).

Esto de acuerdo al reporte con fecha del 30 de junio, los municipios de San Ignacio, Mazatlán, Concordia, Rosario y Escuinapa presentan el mismo fenómeno de sequía.

Este fenómeno del estiaje se registró por primera vez en unos municipios el 15 de abril, mientras que en otros la quincena siguiente, es decir el 30 de abril.

Los primeros en presentar los estragos de la sequía fueron los municipios del extremo sur, Rosario y Escuinapa.

No obstante en un comparativo en enero 2025, los municipios presentaban la fase de sequía moderada y para abril ya había escalado la problemática a sequía extrema.