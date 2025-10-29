Música sí, bebidas alcohólicas no en panteones municipales de Escuinapa, señala Seguridad Pública

ESCUINAPA._ La presencia de música o músicos en los panteones no tendrá ningún problema, pero bebidas embriagantes si se mantiene la prohibición en la festividad del Día de Muertos en los panteones, informó el Director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Rosario Abel López Domínguez.

“La recomendación es meter bebidas alcohólicas al interior del panteón, la música es parte del festejo, de las familias”, dijo.

Se tendrán medidas que esperan sean respetados, con el operativo que tendrá la corporación en estos lugares, indicó.

Quizá se tenga que analizar o reunir con músicos para ver en qué situación o qué podrán hacer, pues son oficios que forman parte de la convivencia.

El tema de las bebidas alcohólicas no entra en lo relacionado a negociar pues la presencia de estas puede generar una alteración al orden público, precisó.

El operativo iniciará alrededor de las 07:00 horas del viernes, explicó, y se desplegarán elementos de seguridad y de auxilio para apoyar a la corporación, pero son detalles que darán en la presentación del operativo por la festividad , el cual presentarán este 31 de octubre.

López Domínguez, que tiene casi dos semanas en el cargo, informó que sí estarán pendientes también de lo que pueda ocurrir la noche del 31 de octubre, para evitar actos vandálicos.