ESCUINAPA._ ‘Nachi’ como es llamada con cariño Ignacia Victoria Rendón Raygoza descubrió la labor de enfermería observando el uniforme blanco de su madrina Consuelo Camacho y yendo con ella a atender enfermos cuando era joven.

Ese uniforme blanco la enamoró, la llevó a salir del municipio y así escapar a la posibilidad de ser secretaria como era la opción profesional en lo que era una ciudad que ahora alberga dos universidades donde se forman decenas de enfermeras.

“Yo no quería ser secretaria, a mí me gustaba pensar en ser enfermera, porque crecí viendo a mi madrina Consuelo Camacho, se veía bonita con su uniforme de enfermera, me llevaba al hospital, veíamos como inyectaban o hacían curaciones, así me gusto y pensé en que quería ser”, dice.