Navolato avanza con hechos y cercanía con su gente: Dr. Jorge Bojórquez Berrelleza

●Rehabilitación integral del Estadio Juventud deja un espacio digno para el deporte y la recreación

●Pavimentación y drenaje: calles más seguras y funcionales en todo el municipio

●Obras comunitarias en colonias y ejidos para mejorar infraestructura y servicios básicos

Navolato, Sinaloa, 20 de agosto de 2025. – El presidente municipal de Navolato, Dr. Jorge Rosario Bojórquez Berrelleza, aseguró que su administración trabaja de manera constante para reducir el rezago histórico que por décadas limitó el desarrollo del municipio.

“Navolato tiene décadas de abandono y sabemos que no es fácil enfrentarlo, pero hemos decidido concentrarnos en lo que verdaderamente transforma la vida de las familias: pavimentación, alumbrado, drenaje y espacios públicos dignos. No son promesas, son hechos”, expresó.

Entre las acciones más destacadas, mencionó la rehabilitación integral del Estadio Juventud, que ahora cuenta con iluminación, pasto, pista y gradas listas para su uso, así como los trabajos de pavimentación y drenaje en calles del centro, el Canal Cañedo y la Colonia Ejidal, donde se concluirá un tramo que había quedado pendiente durante décadas.

También se realizan desazolves de drenajes en sindicaturas como Villa Juárez, con el objetivo de reducir riesgos durante la temporada de lluvias.

Bojórquez Berrelleza subrayó que el contacto directo con la ciudadanía ha permitido que las obras respondan a necesidades reales. Como ejemplo, recordó que en el aniversario del Ejido El Molino se anunció la pavimentación de la calle principal que conecta al Centro de Salud, la rehabilitación del kiosco, la renovación de la techumbre comunitaria y la atención inmediata a la petición de los habitantes de la iglesia local para dotarla de un aire acondicionado.

El presidente municipal también destacó el apoyo al sector pesquero, tradicionalmente rezagado en Navolato.

Informó que, en coordinación con la federación, se entregarán apoyos directos a cooperativas y pescadores, y se iniciará un programa de iluminación en embarcaderos, comenzando en Dautillos. Además, se llevan a cabo acciones de limpieza de playas y manglares para mantener la certificación de agua limpia y garantizar la sanidad de las especies marinas.Finalmente, reiteró que su gobierno mantiene un estilo de puertas abiertas y cercanía con la población.

“Navolato no se va a transformar de un día para otro, pero estamos demostrando que cuando se escucha a la gente y se trabaja en equipo, los resultados llegan. No es fácil enfrentar el rezago, pero aquí estamos, cumpliendo y respondiendo”, concluyó.