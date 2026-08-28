$!Navolato celebra 44 años de libertad, identidad y orgullo municipalista

Navolato, Sinaloa, jueves 27 de agosto de 2026.- Con un llamado a honrar su historia, fortalecer la unidad y trabajar juntos por un municipio próspero, seguro y con mayores oportunidades, el Gobierno Municipal conmemoró el 44.º aniversario de la municipalización de Navolato con una Sesión Solemne de Cabildo. El acto fue encabezado por el presidente municipal, Dr. Jorge Rosario Bojórquez Berrelleza, acompañado por su esposa, la Dra. Mariela Berumen Bernal, presidenta del Sistema DIF Navolato, y su familia; así como por el Lic. Raúl Francisco Montero Zamudio, secretario de Obras Públicas y representante de la gobernadora de Sinaloa, Lic. Graciela Domínguez Nava; la síndica procuradora; regidoras y regidores del Décimo Quinto Ayuntamiento, y el subsecretario de Agricultura, Ramón Gallegos Araiza.

También participaron los expresidentes municipales Víctor Godoy Angulo, Esteban Valenzuela, Rigoberto Valenzuela, Eleazar Gutiérrez y Joaquín Lara Escárrega, además de dirigentes de partidos políticos, representantes de organizaciones sociales, productivas y empresariales, autoridades municipales, invitados especiales y familias navolatenses. En su mensaje, el alcalde Jorge Bojórquez destacó que esta fecha conmemora el inicio de la historia formal de Navolato como municipio libre y soberano, una tierra construida por mujeres y hombres trabajadores, productivos y hospitalarios.

“Navolato no es solamente un territorio; Navolato es su gente, sus comunidades, sus tradiciones, su historia y, sobre todo, su capacidad de salir adelante”, expresó. El presidente municipal recordó con gratitud al exgobernador Antonio Toledo Corro, principal promotor del proyecto de municipalización, así como a los precursores Antonio Bonifant, Neno Paperini y Jesús Almada, y a los promotores y gestores Eduardo Burgueño, Onofredo Leyva, Francisco Ramos, Porfirio Beltrán, Arturo Alcaraz, Margarito Niebla y Alfredo Villegas.

También rindió un homenaje póstumo al primer presidente municipal de Navolato, Antonio Yamaguchi Hernández, y reconoció las aportaciones realizadas por las 15 administraciones municipales que, desde distintas expresiones políticas, han contribuido a construir el rumbo de Navolato. Bojórquez Berrelleza señaló que la municipalización otorgó autonomía administrativa y capacidad de autogobierno, abriendo nuevas oportunidades para el desarrollo social, político y económico. Sin embargo, advirtió que los municipios continúan enfrentando importantes limitaciones institucionales y financieras para atender las crecientes demandas ciudadanas.

También rindió un homenaje póstumo al primer presidente municipal de Navolato, Antonio Yamaguchi Hernández, y reconoció las aportaciones realizadas por las 15 administraciones municipales que, desde distintas expresiones políticas, han contribuido a construir el rumbo de Navolato. Bojórquez Berrelleza señaló que la municipalización otorgó autonomía administrativa y capacidad de autogobierno, abriendo nuevas oportunidades para el desarrollo social, político y económico. Sin embargo, advirtió que los municipios continúan enfrentando importantes limitaciones institucionales y financieras para atender las crecientes demandas ciudadanas.

Por ello, reiteró que su administración mantendrá las gestiones ante los gobiernos federal y estatal, así como con los poderes legislativos, para fortalecer las finanzas municipales e incrementar la inversión en servicios públicos, infraestructura, seguridad, generación de empleos y desarrollo económico. El alcalde sostuvo que su gobierno continuará impulsando los diálogos ciudadanos y las jornadas de atención en las sindicaturas, además de mantener cercanía con los sectores agrícola, pesquero, ganadero y empresarial. “Nuestra batalla hoy es evitar el conformismo y los falsos triunfalismos. No debemos cerrar los ojos ante las realidades lacerantes ni maquillar diferencias con la retórica superficial”, afirmó. Asimismo, reiteró la disposición del Gobierno Municipal para mantener una relación institucional, productiva y respetuosa con la gobernadora Graciela Domínguez Nava, privilegiando el diálogo y la construcción de acuerdos en beneficio de Navolato y Sinaloa. “Basta ya de justificarnos en el pasado; es tiempo de asumir responsabilidades en el presente. Hagámosle frente a las dificultades con audacia y entusiasmo. Conquistemos juntos el futuro que queremos”, convocó el presidente municipal.

En representación de la gobernadora, el secretario de Obras Públicas, Raúl Francisco Montero Zamudio, transmitió un cordial saludo a las familias navolatenses y destacó que la municipalización marcó un antes y un después en la historia de Navolato. Recordó que hace 44 años, gracias a la visión, lucha y voluntad de mujeres y hombres valientes, Navolato dejó de ser una sindicatura para convertirse en un municipio libre y soberano, con capacidad para decidir su destino, administrar sus recursos y construir su propio futuro. “Hablar de Navolato es hablar de esfuerzo, de tierra fértil y, sobre todo, de gente de lucha y mucho trabajo”, manifestó. Montero Zamudio resaltó la riqueza de la costa, los esteros y los campos agrícolas, así como la aportación de pescadores, productores, comerciantes y familias que diariamente trabajan para engrandecer al municipio. Señaló que celebrar 44 años de vida institucional no significa solamente mirar al pasado, sino asumir con responsabilidad la construcción del porvenir mediante la educación, el desarrollo ordenado, el cuidado del medio ambiente y la solidaridad social. “El Navolato del mañana se construye hoy. Sigamos construyendo juntos el municipio próspero, seguro y unido que todas y todos merecemos”, expresó.

Durante la Sesión Solemne de Cabildo también se entregaron reconocimientos a ciudadanos y organizaciones cuya trayectoria, compromiso y vocación de servicio han dejado una huella importante en el municipio. De manera póstuma se reconoció a Mario Araujo Valenzuela, por su trayectoria y contribución al desarrollo de Navolato. La distinción fue recibida por Sinaloa Araujo Diarte, Sheccid Michel Araujo y Mario Araujo Diarte. El Grupo Alegrías Regalar A.C. fue distinguido por su esfuerzo y dedicación para apoyar a los sectores más vulnerables. Recibieron el reconocimiento Aracely Hernández Ochiquis y Guadalupe Ibarra Páez. Asimismo, se reconoció al Pentathlón Deportivo Militarizado Universitario, por su disciplina, compromiso y contribución a la formación de una sociedad más unida y solidaria. También fueron distinguidos los Jóvenes Voluntarios de Bomberos de Navolato, por su valor y vocación de servicio. Recibieron el reconocimiento Emigdio Villalobos Fierro, Francia Elena León Fonseca, Heriberto López y Jesús Antonio Camacho Hernández. Al concluir la Sesión Solemne y la entrega de reconocimientos, el presidente municipal, su esposa y familia, integrantes del Cabildo, autoridades estatales y municipales, expresidentes municipales, homenajeados, familiares e invitados especiales participaron en la fotografía oficial.