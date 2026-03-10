Navolato presenta el Carnaval de la Bahía de Altata “Oleajes de Alegría 2026”; esperan 80 mil visitantes

• La fiesta se celebrará del 27 al 29 de marzo con una cartelera musical y actividades para toda la familia

• Se proyecta una derrama económica superior a 65 millones de pesos, 21 mdp más que el año pasado

• Autoridades estatales y municipales destacan el crecimiento turístico de Altata

Navolato, Sinaloa; martes 10 de marzo de 2026.-El presidente municipal de Navolato, Dr. Jorge Rosario Bojórquez Berrelleza, presentó oficialmente el Carnaval de la Bahía de Altata “Oleajes de Alegría 2026”, que se llevará a cabo los días viernes 27, sábado 28 y domingo 29 de marzo, con una expectativa de 80 mil visitantes y una derrama económica estimada en más de 65 millones de pesos.

Durante la conferencia de prensa realizada para dar a conocer la programación del evento, el alcalde expresó su entusiasmo por la realización de esta tradicional celebración.

“Estamos muy contentos por este Carnaval de la Bahía de Altata 2026. Esta fiesta tiene que ser muy divertida y que la disfruten todos los que nos van a visitar”, expresó.

El presidente municipal destacó que el evento representa también un importante impulso para la economía local, particularmente para los sectores vinculados con el turismo.

“Estamos esperando más de 80 mil visitantes, si Dios quiere, pero también que vengan a dejar una derrama económica que esperamos sea de más de 60 millones de pesos, para fortalecer a las familias de restauranteros, vendedores ambulantes y todo el comercio local que hay aquí en nuestro puerto de Altata”, señaló.

Asimismo, informó que se trabaja en coordinación con las corporaciones de seguridad de los tres niveles de gobierno para garantizar que el carnaval se desarrolle en un ambiente seguro.

“El tema de seguridad lo hemos estado platicando y coordinando con las tres corporaciones, a nivel federal, estatal y municipal, donde ellos traen las estrategias de cómo se va a trabajar”, explicó.

El alcalde reiteró que el objetivo es que la celebración se convierta en una gran fiesta para la convivencia familiar.

“Estamos trabajando con la mente puesta en que sea una fiesta y que la disfrutemos todos en familia, con amigos, y que vean lo que tenemos que ofrecer en la Bahía de Altata”, agregó.

Por su parte, la Subsecretaria de Planeación, Inversión y Desarrollo Turístico, Lic. Celia Rodríguez Ibarra, destacó la importancia que tiene el carnaval para el posicionamiento turístico del puerto.

“Desde la Secretaría de Turismo del Estado celebramos profundamente la realización del Carnaval de la Villa de Altata, Oleajes de Alegría 2026. Una fiesta que representa la identidad, la cultura y la alegría de nuestras comunidades costeras”, expresó.

La funcionaria estatal subrayó que Altata continúa consolidándose como uno de los destinos turísticos más importantes de la región.

“Altata se está consolidando como uno de los destinos turísticos más atractivos del centro de Sinaloa”, afirmó.

Asimismo, destacó el impacto económico que este evento representa para la comunidad.

“Este carnaval no solo es una celebración, también es un motor de desarrollo turístico. El año pasado reunió más de 55 mil visitantes y generó una derrama económica de alrededor de 44 millones de pesos. Este año esperamos superar los 80 mil visitantes y alcanzar una derrama económica cercana a los 65 millones de pesos”, puntualizó.

El programa del carnaval contempla tres días de actividades artísticas, musicales y culturales.

El viernes 27 de marzo se realizará la inauguración con el tradicional Baile Rompehielo, donde participarán diversas agrupaciones musicales.

El sábado 28 de marzo tendrá lugar la coronación de la Corte Real, integrada por la Reina Infantil, Reina del Carnaval, Rey de la Alegría y Reina de la Diversidad, seguida de un programa musical con artistas invitados.

El domingo 29 de marzo se realizará el gran desfile del Carnaval, que iniciará a las 5:00 de la tarde en la zona de Muelle 33, recorrerá el Malecón de Altata y culminará en el Boulevard Jorge Julián Chávez Castro, en el área residencial.

Finalmente, Rodríguez Ibarra reiteró la invitación al público para asistir a esta celebración.

“La invitación está abierta: vengan a vivir el Carnaval de Altata y a disfrutar su música, su gastronomía, su malecón y, sobre todo, la hospitalidad de su gente”, concluyó.

En la conferencia de prensa estuvieron presentes la Subsecretaria de Planeación, Inversión y Desarrollo Turístico, Lic. Celia Rodríguez Ibarra; el Director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Lic. Alfredo Tirado Meave; el Director de Desarrollo Económico del Municipio, Lic. Raúl Zazueta Ramírez; y la Jefa del Departamento de Turismo Municipal, Lcda. Luisa Morachis Pérez, entre otras autoridades.

El Ayuntamiento de Navolato reiteró que continuará trabajando de manera coordinada con el Gobierno del Estado de Sinaloa, a través de la Secretaría de Turismo, para impulsar el crecimiento y posicionamiento de Altata como uno de los destinos turísticos más importantes del centro del estado.

Las autoridades municipales destacaron que eventos como el Carnaval de la Bahía de Altata forman parte de una estrategia integral para fortalecer la actividad turística, generar mayor derrama económica y crear oportunidades para las familias que dependen del comercio, los servicios y la gastronomía del puerto.

Asimismo, se subrayó que la suma de esfuerzos entre gobierno estatal, municipal, sector turístico y sociedad permitirá consolidar a Altata como un destino en constante crecimiento, con capacidad para atraer visitantes, promover su riqueza cultural y proyectar a Navolato como un punto clave del desarrollo turístico de Sinaloa.