$!Nazario encuentra en el comercio las lecciones de superación que le dio su madre

Tras un largo silencio con el que buscaba contener el dolor tras la muerte de su mamá en 2004, pues era quien le realizaba las frituras de manera casera, cuenta que tuvo que recurrir poco después a los churros preparados a granel que venden las cadenas comerciales.

No obstante, Nazario reconoce que no sería el único golpe que sufriría, pues 10 años más tarde perdería a su padre para quedar completamente solo.

El vecino, de 69 años, manifestó que su principal preocupación es conseguir su sustento, por ello se ocupa en mantener su oficio para cubrir sus principales gastos, como la comida.

Detalló que por tal motivo todos los días, sin excepción, sale de su hogar entre las 07:00 y las 08:00 horas para iniciar una jornada que se extiende hasta altas horas de la noche.

Su ruta aunque inicia en el mercado, explicó, porque ahí siempre vendía su mamá, después se vuelve incierta conforme pasen las horas, por lo que recorre la ciudad buscando tener una mayor venta.

Por la tarde, está de vuelta en su casa.

Nazario reconoce que da a 10 pesos la bolsita de churros porque todo está “caro”, pero refirió que cuando empezó tenía un costo de un peso, para posteriormente subir progresivamente.

“Está bajo el comercio, porque lo que se vendía antes (ahora) se vende menos, mucho menos. Hay gente que no come porque no le alcanza”, dijo.