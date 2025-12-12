$!Negocios de parador turístico en Escuinapa están en agonía: comerciantes

ESCUINAPA._ Comerciantes del parador turístico denominado “Golfo Pérsico” urgieron al Ayuntamiento a abrir la calle Francisco Pérez que conecta de norte a sur con la carretera internacional.

Las ventas en sus negocios han bajado hasta en un 80 por ciento, debido a la falta de tránsito de camiones pesados.

“Tenemos prácticamente más de un mes donde la economía en esta zona se ha visto afectada en un 80 por ciento, estamos iniciando temporada de chile, tomate, tomatillo, la mayor parte de los camioneros vienen de la zona norte al sur”, dijo Luis Alberto Díaz Palomares.

El comercio del parador turístico y del lugar conocido como ‘malvinas’ que es de la Capilla del Gallo hacia el Golfo Pérsico, depende de ese tránsito de camioneros, indicó.

La obstrucción hace que se vayan de paso cuando toman el malecón y la autopista pues no les conviene regresarse 3 kilómetros para hacer el consumo de alimentos en esta zona.

“De aquí se alimentan lava carros, meseras y pequeños comercios que se mantienen de esta zona, que comprende de la Capilla del Gallo al Golfo Pérsico”, dijo.