”Le festejamos sin estar él, ahí cumplió 17, los 18 igual, 19 (años) se lo acabamos de festejar también, solos, sin él... porque nosotros siempre nos festejamos, no había un cumpleaños sin su pastel y su festejo y si no les festejabamos la conciencia no nos iba a dejar, y siempre su comida chiles en rajas y sopa verde”, afirma.

Reconoció que esta situación deja un dolor que no se lo desea a nadie, ni al peor enemigo, al ser algo que no se puede descifrar.

Lamentó que el dolor de la ausencia no ha llegado sólo, pues de la mano han aparecido los que buscan extorsionarla, al difundir su número con la esperanza de recibir alguna noticia.

”Muchísimas (extorsiones) que ha llegado el momento en que me marcan y ya no quiero ni contestar porque pienso que son extorsionadores la verdad. Es desesperante porque a la vez te meten miedo y te piden dinero, yo les he dicho que me lo pasen para saber que está bien”, señaló.

Enlistó los chantajes que recibe, desde un “nosotros lo tenemos”, u otras llamadas le han dicho “yo sé donde está danos, dinero y te decimos donde está”.

Ante la falta de respuesta de la autoridad, ha coincidido con otras madres buscadores quienes promueven la publicación en la que se puede leer; “Te cambio mi voto por mi hijo desaparecido”.

”Por nadie voy a votar este año, porque no me interesa, no te ayudan en nada, no me interesa votar por nadie”, expone evidenciando desilusión.

”Sería una alegría encontrarlo, como sea que lo encontrara vivo o muerto ya descansaría yo un poco de estarlo buscando, de desvelo, como sea pero quiero saber de él, muerto pues ya tendría donde irle a llorar”.