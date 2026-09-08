$!Ni la lluvia ‘apagó’ su fe; celebran a la Virgen de Loreto en Cacalotán, en Rosario

ROSARIO._ Como cada año, durante la celebración de Nuestra Señora de Loreto en la sindicatura de Cacalotán, las lluvias no faltaron, pero eso “no apagó” el fervor de los asistentes quienes se mantuvieron firmes a pesar de las precipitaciones y una intensa actividad eléctrica. A la par de la pirotecnia, que llamaba a peregrinar, poco antes de las 16:00 horas, se unieron los rayos y un viento que mitigaba las horas previas de calor.









Al interior del templo los cargadores elevaron una plegaria antes de descender a la venerada imagen y escoltarla para iniciar la tradicional romería.









Fue mientras preparaban a la imagen en las andas para iniciar la peregrinación que dieron inicios las lluvias, que pasaron de un momento a otro de ligeras a intensas, pero no logró desanimar a los presentes, principalmente a cargadores, jóvenes que formaron un Rosario viviente y la banda sinaloense. Para preservar a la imagen, y debido a la antigüedad de la misma, los cargadores se encargaron de cubrirla con un plástico que la resguardó de la inclemencias del clima.







