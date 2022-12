Niega Jumapae suspensión de servicio de energía en Escuinapa

ESCUINAPA._ La Gerente de Jumapae, Fabiola Rodríguez Lizárraga, negó que se esté teniendo suspensión de energía a los acueductos del Baluarte que dan el servicio de agua potable al municipio.

“Me dice Diego (Alduenda, Sub Gerente operativo de Jumapae) que hubo una falla eléctrica, andan reparando para allá, sí me comentan que se han tenido voltajes diversos, pero no la suspensión del servicio, sí debemos siempre lo he dicho”, dijo la funcionaria.

Manifestó que se está trabajando en el problema pues se trata de problemas en los motores, también se descompuso un motor del acueducto Baluarte- Teacapán por lo que el sábado acudirá personal especializado a reparar ese motor.

Las comunidades del valle sí, indicó, tienen alrededor de 3 días sin agua potable.

El Gerente de la Junta Municipal de Agua Potable de Rosario, Cristian Álvarez, no respondió a las llamadas.