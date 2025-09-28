$!Niños peregrinan por la Virgen del Rosario y piden paz y salud para sus familias

EL ROSARIO._ Conscientes del contexto que vive Rosario y Sinaloa, pequeños peregrinaron en honor a Nuestra Señora del Rosario, a quien pidieron por la paz, así como la salud de sus familias. La peregrinación forma parte del segundo día del novenario en honor a la solemnidad de la Patrona de los rosarenses y es una de las más concurridas que tiene esta celebración de fe.





“Que me dé mucha salud para mi familia y aparte para que a todos nos cuide por la violencia que hay en estos días para que nos cuide a todos en el pueblo”, expuso Maximiliano Lora Torres. Con esta intención, los pequeños recorrieron las principales calles de la ciudad con Rosario en mano hasta llegar al Santuario Mariano, donde se llevó a cabo una misa.





El celebrante invitado, Ramón Cerratos, sacerdote xaveriano, destacó la importancia que además de la educación académica en los hogares se dé también la espiritual. “Es muy importante que nosotros los adultos los formemos espiritual y religiosamente”, precisó. Al consultar las carreras que los pequeños desean realizar, manifestó que así como buscan prepararse también deben buscar formarse en los temas religiosos, citando a la teología, mariología y cristología.