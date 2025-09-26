No consideran un acto de inseguridad agresión contra ex Alcalde de Rosario porque no se usó arma letal

EL ROSARIO._ Al referir que no se ha determinado que el presunto ataque al ex Alcalde, Manuel Pineda Domínguez, fuera un arma de fuego, no se puede considerar como un tema de inseguridad, dijo el Director de Seguridad Pública local, Martín Roberto Curiel Ceballos.

Al buscar la declaración del Municipio, se determinó que la información la emitiera el jefe policíaco, tras reportarse un presunto ataque al también doctor en el estacionamiento de personal en el Hospital Integral IMSS Bienestar de Rosario.

“Las acciones no fueron de un arma de fuego pues, el mismo doctor comentó que las explosiones no eran como tipo arma de fuego, el cual queremos pensar y quiero pensar que fue un arma de aire, de gotcha, no sé, no sé a qué se derive eso, no lo puedo meter como algo de inseguridad porque no es un arma letal, no”.

Por ello, expuso que no considera que sea una acción para que se alerte a la población, al reiterar que el municipio está tranquilo, aunque también reconoció que serán peritos que determinen qué arma recibió los impactos Pineda Domínguez.

“Pero derivado a las heridas que tenía el doctor pues todo indica que era un arma de bolita, de aire ¿no?, entonces pues no, no, me atrevería a decir que si hubiera sido con un arma, una herida real de una bala pues sí hay un poquito más de preocupación y más de ponerle atención a todo esto pero pues ahorita está tranquilo”, argumentó.

Destacó que la tranquilidad con la que cuenta el municipio es gracias a la presencia de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional y Semar.

“En lo que nos corresponde a nosotros solamente pues fue lo que es el apoyo al reporte, acudimos, atendimos al doctor, la información y ya peritos es lo que ya se encargará de realizar eso”, concluyó.