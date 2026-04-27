‘No era la forma como queríamos que se encontrara’: Alcaldesa de Rosario, sobre minero hallado sin vida

ROSARIO._ Tras darse a conocer que se localizó sin vida a Isidro Beltrán, último minero desaparecido en mina Santa Fe, en el municipio, la Alcaldesa de Rosario, Claudia Valdez Aguilar lamentó los hechos aunque reconoció que las familias podrían descansar.

Con esta localización, se marca el fin del operativo de rescate por diferentes dependencias, la empresa minera y voluntarios, que se extendió a más de un mes.

“Nos sentimos un poco tristes porque no era la forma como queríamos que se encontraran pero afortunadamente los familiares van a descansar y se van a llevar un cuerpo, de Isidro, y esperemos que encuentren pronta resignación”, expuso.

Valdez Aguilar expuso que fueron días preocupantes al extenderse la búsqueda por 33 días, pero siempre se tenía la esperanza de encontrar a los cuatro con vida.

“Pero hoy se acabó esa esperanza pero se van a llevar a su familiar y la verdad que sí es triste, porque ellos tenían su esperanza puesta en que lo iban a rescatar a raíz de que salió el minero de Durango, después dos familias se llevaron a su ser querido no como ellos querían”.

Refirió desconocer los detalles del hallazgo, al referir que la participación como municipio fue de acompañamiento a las familias.

Manifestó que por motivos de agenda no pudo acudir a la mina tras darse a conocer el hallazgo, pero que esperaba acudir.

“No hemos ido nosotros, ya que termine las actividades porque tengo otra firma de convenio, queremos subir a ver; ya mandamos al psicólogo, a algunas personas para que atendieran a la familia, pero en realidad del operativo no tenemos conocimiento cómo es la forma”, agregó.

Valdez Aguilar refirió que será el Gobierno federal quien procederá en consecuencia tras el fallecimiento de dos trabajadores, además de con las otras seis minas que operan en el municipio.

“Yo creo que ahí cuando instalan una mina los permisos son federales y ellos revisan todos los protocolos para poderles dar, entonces ahí se les da ese seguimiento. Yo creo que es responsabilidad de cada mina la situación que pasa pero las autoridades federales van a intervenir para ver los protocolos, los requisitos los hayan cumplido”, argumentó.