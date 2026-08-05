No ha sido fácil, pero la esperanza de regresar a El Camarón continúa presente: comisaria

ESCUINAPA._ La vida en la ciudad no ha sido fácil, pero la esperanza de regresar a su comunidad continúa presente, señaló María Elidia Castañeda Hernández, comisaria de la comunidad de El Camarón.

“Ya queremos regresar pero todavía no hay condiciones, no es confiable todavía, ya casi esperamos dos años, que nos cuesta esperar otro poquito más”, dijo Castañeda Hernández.

La recién elegida autoridad de la comunidad indicó que el desplazamiento que vivieron de la comunidad hace casi 2 años, llevó a los habitantes a emigrar a distintos lugares.

Algunos se fueron a municipios vecinos, a comunidades, buscando dónde estar, mientras esperan que haya condiciones para regresar a la comunidad serrana., indicó.

“Muchos no tenemos donde vivir, muchos estamos rentando, estamos ‘arrimados’ como dicen y ahí batallando... En casas prestadas”, dijo.

La comisaria dijo que las personas trabajan en lo que pueden, algunas mujeres hacen pan, de dedicarse al campo, ahora buscan como tener el sustento que puede generar el recurso para que gastos.

En su caso hace tortillas de maíz para vender por kilos, era la forma de solventar sus necesidades pues tiene un niño con condición especial, irse al campo era dejarlo solo y no podía seguir así.

“La esperanza es la última que mueren dicen, tenemos fe de que vamos a volver algún día”, expresó.

Castañeda Hernández indicó que no ha sido fácil, pero tienen que intentar todo para poder tener la forma de sobrevivir, en una ciudad donde todo tienen que comprar, no como en la serranía, dónde obtienen las cosas de la naturaleza, de sus predios.

“Ha sido muy difícil, uno que está acostumbrado al monte pero tenemos que echarle ganas”, señaló.